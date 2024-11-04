Важливі три пункти для Джилардіно.
Пінамонті, getty images
04 листопада 2024, 21:42
В рамках 11-го туру італійської Серії А Парма на Енніо Тардіні приймала Дженоа.
Єдиний гол було забито під завісу матчу зусиллями нападника "грифонів" Андреа Пінамонті.
Зазначимо, що за генуезьку команду дебютував Маріо Балотеллі, вийшовши на заміну наприкінці зустрічі. Втім одіозному італійцю вистачило декілька хвилин, щоб отримати жовту картку.
Парма — Дженоа 0:1
Гол: Пінамонті, 80
Парма: Судзукі — Кулібалі, Дельпрато, Болоґг, Валері — Кейта (Естевес, 46), Бернабе (Хаж Мохамед, 17) — Ман, Зом, Міхейле (Бенедичак, 83) — Бонні (Шарпентьє, 64)
Дженоа: Леалі — Вольякко, Васкес, Маттурро — Дзанолі (Аханор, 74), Торсбю, Бадель (Мазіні, 86), Френдруп, Мартін (Сабеллі, 74) — Екатор (Балотеллі, 86), Пінамонті
Попередження: Кейта, Мохамед — Леалі, Дзанолі, Екатор, Васкес, Балотеллі.