Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 9 листопада, розпочавшись о 21:45.

У рамках 12-го туру італійської Серії А-2024/25 відбудеться туринське дербі — Ювентус прийматиме Торіно.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 9 ЛИСТОПАДА, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулого тижня Ювентус гостював в Удінезе та завдяки двом голам у першому таймі зустрічі перервав свою серію без перемог у всіх турнірах, яка тривала три матчі. У вівторок колектив Тіаго Мотти вирушив до Франції, де в четвертому турі ЛЧ його приймав Лілль. У цьому виїзному поєдинку туринцям не вдалося ані зберегти свої ворота "сухими", ані набрати три залікових бали — нічия 1:1.

Після 11-ти зіграних матчів "б'янконері" перебувають на шостій сходинці турнірної таблиці, маючи 21 очко та найкращий у Серії А захист (сім пропущених голів). Ювентус також продовжує залишатися єдиним учасником турніру, який досі не має поразок. Однак, в останніх п'яти домашніх поєдинках чемпіонату Італії команда Мотти має лише одну перемогу.

Колишні колективи Мотти (Дженоа, Спеція, Болонья) в матчах проти Торіно мають три перемоги, одну нічию та три поразки (різниця забитих-пропущених голів — 6:5).

У Серії А нинішній найкращий бомбардир Ювентуса Влахович найбільше поєдинків провів саме з Торіно (11, у тому числі в якості гравця Фіорентини). Із клубів, яким Душан протистояв у чемпіонаті бодай десять разів, "бики" є другою найскладнішою ціллю для нього (лише два голи).

У десяти останніх домашніх матчах проти Торіно в усіх турнірах Ювентус здобув сім перемог, тричі зігравши з "биками" внічию (25:7). Так само лише в трьох випадках "б'янконері" забили менше двох голів у ворота свого суперника. Гості чотири рази йшли з поля без результативних ударів.

Торіно без свого лідера Дувана Сапати все ніяк не може зібратися докупи. У минулих двох турах "бики" пішли з поля без забитих голів. Так, підопічні Паоло Ванолі поступилися Ромі на виїзді (1:0), після чого зазнали ідентичної поразки вже в домашньому матчі проти Фіорентини. Ворота Комо у дев'ятому турі туринці зуміли уразити лише раз, хоч цього й було достатньо для перемоги вдома (1:0).

Нині Торіно перебуває в середині турнірної таблиці. Після 11-ти зіграних поєдинків команда Ванолі має 14 залікових балів і йде десятою. Варто зазначити, що "бики" мають три поразки в трьох останніх виїзних матчах чемпіонату Італії. Виглядає все так, що перервати цю невдалу серію в сьогоднішньому дербі їм навряд чи вдасться.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Перін — Савона, Калулу, Гатті, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Веа, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович

Торіно: Мілінкович-Савич — Коко, Маріпан, Мазіна — Педерсен, Влашич, Річчі, Ілич, Лазаро — Санабрія, Адамс

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