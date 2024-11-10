Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 10 листопада, розпочавшись о 21:45.

У рамках 12-го туру італійської Серії А-2024/25 міланський Інтер прийматиме неаполітанський Наполі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 10 ЛИСТОПАДА, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Тижнем раніше Інтер приймав у Серії А Венецію. Скромну домашню перемогу (1:0) "нерадзуррі" приніс гол капітана Лаутаро Мартінеса. У середу, у рамках Ліги чемпіонів, на Стадіо Джузеппе Меацца гостював Арсенал. У відповідь на реалізований Хаканом Чалханоглу пенальті наприкінці першого тайму гості добре провели другий, однак колектив Сімоне Індзагі зумів утримати бажаний результат (1:0).

Після 11-ти зіграних поєдинків, маючи 24 залікових бали, Інтер перебуває на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії. У "нерадзуррі" зараз друга найкраща атака турніру (25 забитих голів). Єдиної своєї поразки підопічні Індзагі зазнали саме вдома (від Мілана, 1:2). Перемога сьогодні дозволить чинному чемпіону повернутися на перше місце.

Колишні колективи Конте (Аталанта, Ювентус) ніколи не поступалися Інтеру (4В, 2Н; 11:5). А от нинішня та екскоманда (Лаціо) Індзагі мають скоріше негативну статистику протистоянь із Наполі в усіх турнірах — шість перемог, три нічийних результати й дев'ять поразок (різниця забитих-пропущених голів — 22:32).

Протистояння між Сімоне та Антоніо мало місце чотири рази (сезони-2019/20 і 2020/21), коли спеціалісти очолювали Лаціо та Інтер відповідно. Міланці з Конте здобули дві домашні перемоги (1:0, 3:1), тоді як римляни вдома досягли однієї звитяги (2:1) та одного нічийного результату (1:1).

В останніх десяти зустрічах із Наполі в Мілані (всі турніри) Інтер має шість перемог, два нічийних результати та дві поразки (різниця забитих-пропущених голів — 11:5). Лише в одному з цих випадків команди порадували глядачів більш ніж двома голами (на двох) за матч. Шість разів гості їхали зі Стадіо Джузеппе Меацца без жодного взяття воріт господарів поля.

Закріпити успіх у вигляді виїзної перемоги над Міланом (0:2) тижнем раніше не вдалося Наполі. Колектив Антоніо Конте приймав Аталанту та зазнав розгромної поразки, не зумівши відповісти на три голи гостей бодай одним своїм. Якщо сьогоднішній суперник "адзуррі" не знає смаку поразок в останніх дев'яти матчах у всіх турнірах, то самі неаполітанці втратили подібну десятиматчеву серію.

Наполі за підсумками 11-ти зіграних поєдинків має 25 очок і знаходиться на першій сходинці турнірної таблиці Серії А. Підопічні Конте другі в чемпіонаті за грою в захисті (вісім пропущених голів), однак кожен із п'яти клубів (без урахування матчів цього туру), розташованих нижче них, демонструє кращу результативність. В останніх чотирьох виїзних поєдинках неаполітанці зберегли свої ворота "сухими".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Кварацхелія

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