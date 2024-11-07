Італія

Видатна постать для італійського футболу.

Очільник УАФ Андрій Шевченко стане членом Зали слави італійського футболу. Про це повідомляє офіційний сайт Італійської федерації футболу.

Зазначається, що колишній нападник Мілана увійде до Зали слави італійського футболу в категорії "Іноземний футболіст".

Крім 48-річного українця у категорії "Тренер" до Зали буде введено Лучано Спаллетті, який наразі тренує збірну Італії.

У категорії "Італійський футболіст" буде відзначений Даніеле де Россі — чемпіон світу у складі збірної Італії, який всю кар'єру грав у Серії А тільки за римську Рому.