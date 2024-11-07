Видатна постать для італійського футболу.
Андрій Шевченко, getty images
07 листопада 2024, 15:47
Очільник УАФ Андрій Шевченко стане членом Зали слави італійського футболу. Про це повідомляє офіційний сайт Італійської федерації футболу.
Зазначається, що колишній нападник Мілана увійде до Зали слави італійського футболу в категорії "Іноземний футболіст".
Крім 48-річного українця у категорії "Тренер" до Зали буде введено Лучано Спаллетті, який наразі тренує збірну Італії.
У категорії "Італійський футболіст" буде відзначений Даніеле де Россі — чемпіон світу у складі збірної Італії, який всю кар'єру грав у Серії А тільки за римську Рому.
У категорії "Ветеран" буде відзначений чемпіон Італії у складі Інтера та Ювентуса Роберто Бонінсенья, у категорії "Менеджер" — Ар'єдо Брайда, колишній генеральний та спортивний директор Мілана.
Офіційна церемонія відбудеться 11 листопада.
Нагадаємо, Андрій Шевченко виступав за італійський Мілан з 1999 по 2006 рік. За цей час він відіграв у складі "россонері" 322 матчі, забив 175 голів (2-й показник в історії Мілана — прим.) та віддав 46 результативних передач.