Колектив Тіаго Мотти набрав три очки.
Ювентус - Торіно, Getty Images
09 листопада 2024, 23:45
У рамках дванадцятого туру італійської Серії А Ювентус приймав Торіно.
Підопічні Тіаго Мотти відправили два голи у ворота суперника і здобули перемогу.
Ювентус - Торіно 2:0
Голи: Веа, 18, Їлдиз, 84
Ювентус: Перін — Савона (да Сілва, 87), Гатті, Калулу, Камб'язо — Тюрам, Локателлі — Веа, Копмейнерс, Їлдиз (Маккенні, 86) — Влахович (Фернандеш Консейсан, 73)
Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Войвода, 64), Коко, Мазіна — Педерсен (Соса, 75), Лінетті, Річчі (Нджиє, 64), Ілич (Гінейтіс, 46), Лазаро (Карамо, 82) — Влашич — Санабрія
Попередження: Копмейнерс — Лазаро, Валюкевич, Коко.