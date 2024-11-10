Італія

У чемпіонаті Італії завершилися ще два матчі чергового туру.

У рамках 12-го туру італійської Серії А у неділю, 10 листопада, відбулися ще два поєдинки.

Болонья вийшла вперед у середині першого тайму поєдинку з Ромою завдяки голу Сантьяго Кастро. У другій половині зустрічі Стефан Ель Шаараві оформив дубль, однак цього було замало навіть для нічиєї, оскільки відзначитися результативними ударами також удалося Ріккардо Орсоліні та Єсперу Карлссону.

Рома — Болонья 2:3

Голи: Ель Шаараві, 63, 82 — Кастро, 25, Орсоліні, 66, Карлссон, 77

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік (Даль, 61), Коне (Паредес, 81), Крістанте, Ель Шаараві — Суле (Шомуродов, 58), Пізіллі (Бальданці, 61) — Довбик

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Пош, 46), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Побега — Орсоліні (Казале, 84), Одгор (Фаббіан, 67), Ндоє (Карлссон, 23) — Кастро (Даллінга, 68)

Попередження: Манчіні, Ель Шаараві — Де Сільвестрі, Міранда, Карлссон

Фіорентина та Верона обмінялися голами Мойзе Кіна та Суата Сердара в першій половині матчу. По перерві перший відзначився ще двома результативними ударами, оформивши хет-трик. Уникнути поразки "джаллоблу" не зуміли.

Фіорентина — Верона 3:1

Голи: Кін, 4, 59, 90+2 — Сердар, 18

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Адлі (Річардсон, 79), Бове (Мандрагора, 88) — Кольпані (Кайоде, 84), Бельтран (Куаме, 79), Соттіл (Парізі, 83) — Кін

Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола, Маньяні, Брадарич (Данилюк, 82) — Сердар (Кастанос, 75), Дуда — Суслов (Белаян, 66), Харруї, Лазович (Сарр, 74) — Тенгстедт (Москера, 66)

Попередження: Кін — Коппола, Сердар