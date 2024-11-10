Італія

Домашня перемога "нерадзуррі" у вольовому стилі.

У рамках 12-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта приймала Удінезе на Джевісс Стедіум.

Ще до завершення першого тайму гості встигли вийти вперед завдяки голу Хассана Камара. У другій половині зустрічі господарі поля спочатку відновили паритет результативним ударом Маріо Пашалича, а потім отримали мінімальну перевагу через автогол Ісаака Туре. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував успіх "нерадзуррі".

Тепер в Аталанти 25 очок і першим місцем турнірної таблиці вона поступається Наполі (матч у запасі) за додатковими показниками, тоді як Удінезе з 16-ма заліковими балами йде восьмим.

Аталанта — Удінезе 2:1

Голи: Пашалич, 56, Туре, 60 (авт.) — Камара, 45+3

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті (Едерсон, 25) — Дзаппакоста (Белланова, 46), де Рон, Пашалич, Руджері — Самарджич (Брешіаніні, 68), Лукман — Ретегі (Дзаніоло, 68, Куадрадо, 87)

Удінезе: Окоє — Джаннетті (Абанква, 77), Бійол, Туре — Ехізібує, Ловрич (Саррага, 60), Карлстрем, Паєро, Камара (Земура, 67) — Товен (Лукка, 67), Девіс (Браво, 78)

Попередження: Лукман — Туре