Італія

Команда Антоніо Конте увезла одне очко з Мілану.

В рамках центрального поєдинку першого кола Серії А зустрічались два головних претенденти на звання чемпіону Італії — Інтер та Наполі.

З перших хвилин команди не поспішали форсувати розвиток подій. Інтер намагався контролювати гру, а Наполі діяв другим номером. Втім, команда Антоніо Конте не звалювалась на гру довгими передачами та намагалась виходити в атаку через короткий пас.

Перший момент виник на 16 хвилині, коли Думфріс вивів Павара на ударну позицію в чужому штрафному, але той не встиг пробити — супротивник заблокував його спробу. Трохи пізніше Барелла непогано спіймав м'яч на ногу й пробив в один дотик — трохи влучності забракло.

Наполі відповів трохи згодом та ще й як! Ррахмані скинув м'яч в бік воріт після подачі з кутового, а Мактоміней ударом в один дотик вразив ворота. 0:1. Команда Сімоне Ідзагі не одразу змогла підібратись до воріт супротивника, це сталось ближче до кінця тайму.

Спочатку Барелла класним пасом знайшов Ачербі, а той пробив другим дотиком — Мерет врятував Наполі. А вже в наступній атаці Чалханоглу потужно пробив з-за меж штрафного майданчика — Мерет лише зачепив м'яч, але не врятував. М'яч залетів під поперечину. Оце так зарядив! 1:1. Команди пішли відпочивати за рівного рахунку.

На початку другого тайму команду знов діяли доволі обережно, тому розраховувати на велику кількість небезпечних моментів не приходилось. В середині тайму Дімарко пробив з гострого кута з меж штрафного, але Мерет грамотно обрав позицію та врятував свою команду.

А вже згодом Думфріс опинився на газоні в чужому штрафному майданчику. Арбітр одразу вказав на точку. Хакан Чалханоглу взявся за виконання вироку, але не зміг реалізувати пенальті — стійка врятувала Наполі. Натомість Наполі мав змогу вирвати перемогу вже в компенсований час - Нгонге прострілив з флангу на Сімеоне, а той з вбивчої позиції пробив вище воріт. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічний результат.

Інтер — Наполі 1:1

Голи: Чалханоглу, 42 - Мактоміней, 23

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (де Врей, 89) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 82), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 83) — Мартінес (Арнаутович, 88), Тюрам

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — -, Гілмор (Лоботка, 59), Мактоміней — Політано (Нгонге, 84), Лукаку (Сімеоне, 76), Кварацхелія

Попередження: Думфріc

На 73-й хвилині Чалханоглу не реалізував пенальті.