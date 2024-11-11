Італія

Француз хоче підписати нову угоду.

Захисник Тео Ернандес хоче підписати новий контракт із Міланом, але при цьому вимагає підвищення заробітної плати. Француз зараз заробляє 4,5 мільйона євро за сезон.

Під час переговорів Тео запросив річний оклад у 6,5 мільйона євро. Як повідомляє CalcioMercato, у Мілані сумніваються, що фінансовий апетит Ернандеса потрібно задовольнити. Через ці сумніви переговорний процес гальмується.

Чинна трудова угода Тео Ернандеса з Міланом розрахована до середини 2026 року.

Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють 27-річного футболіста в 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі намагався придбати Меньяна влітку.