Італія

Лондонський клуб зробив кілька запитів щодо голкіпера.

Челсі був зацікавлений у трансфері Майка Меньяна.

Corriere dello Sport повідомляє, що останніми місяцями довідки з приводу воротаря Мілана наводила ціла низка клубів. "Сині" зробили не один запит щодо француза, але офіційних пропозицій не було. Баварія теж зв'язувалася з представниками голкіпера.

Мілан дав зрозуміти, що продасть Меньяна тільки в тому разі, якщо виручить понад 80 млн євро, і це, ймовірно, відлякало можливих покупців.

Сьогодні стало відомо, що "россонері" домовилися з Майком про продовження контракту до 2028 року.

Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан шість матчів, пропустив дев'ять голів та відіграв одного разу "на нуль".