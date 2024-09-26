Лондонський клуб зробив кілька запитів щодо голкіпера.
Майк Меньян, Getty Images
26 вересня 2024, 20:57
Челсі був зацікавлений у трансфері Майка Меньяна.
Corriere dello Sport повідомляє, що останніми місяцями довідки з приводу воротаря Мілана наводила ціла низка клубів. "Сині" зробили не один запит щодо француза, але офіційних пропозицій не було. Баварія теж зв'язувалася з представниками голкіпера.
Мілан дав зрозуміти, що продасть Меньяна тільки в тому разі, якщо виручить понад 80 млн євро, і це, ймовірно, відлякало можливих покупців.
Сьогодні стало відомо, що "россонері" домовилися з Майком про продовження контракту до 2028 року.
Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан шість матчів, пропустив дев'ять голів та відіграв одного разу "на нуль".