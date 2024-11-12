Італія

Голкіпер Ювентуса прокоментував свою роль у клубі.

Італійський воротар Маттіа Перін нещодавно продовжив контракт із туринським Ювентусом, незважаючи на те, що навіть після відходу з клубу поляка Войцеха Щесни не має багато ігрового часу в команді Тіаго Мотти.

32-річний виконавець напередодні мав розмову із журналістами, під час якої розповів про своє місце в колективі "Старої Синьйори".

"Це хороші перегони, якщо говорити термінами мотоциклетного спорту. Дивлячись на те, як ми працюємо, і на людські якості в роздягальні, я можу очікувати, що зможу зіграти проти будь-кого суперника.

Очевидно, що зараз триває такий період, коли ми повинні прискорити зміни в команді, але це періоди, які, якщо підійти до них правильно, роблять вас ще сильнішими як колектив. Ми готові працювати над нашим менталітетом гру за грою і, хто знає, можливо, навіть матимемо період стабільності.

Ми будемо працювати, і коли ми вийдемо з цього непросто періоду, ми будемо ще сильнішими. Ми могли б грати краще в деяких іграх, але це футбол.

Фіорентина? Я очікував, що вона буде так високо, тому що у них є тренер, який дуже добре працював в Монці, і якісні гравці. Палладіно робить чудову роботу. Ця боротьба на вершині таблиці може стати центром уваги для італійського футболу, сподіваюсь, вона продовжиться.

Я не люблю називати себе лідером, але я один із найбільш досвідчених у роздягальні, і мені випала нагода вчитись у гравці з такою феноменальною емоційною структурою, що тепер, коли я думаю про це, у мене дрижаки по шкірі.

Я намагався бути немов губкою і вбирати в себе якомога більше інформації, особливо на людському рівні, тепер я сподіваюсь бути прикладом для молодших. Я вважаю, що в житті є час, коли потрібно вчитись якомога більше, а потім настає час, коли потрібно віддавати, я, напевно, зараз перебуваю на цьому етапі свого життя і кар'єри.

Ді Грегоріо? Якщо вам вдасться створити такий конкурентоспроможний склад, який дозволить вам взаємозамінювати гравців, не знижуючи якості команди, ви перейдете до футболу, де більше не буде гравців, які грають 50 матчів. Будуть ті, хто грає 10, інші — 35, а решта — 25. Очевидно, що такі склади потрібно створювати, на це потрібен час, і ви повинні допомогти молоді інтегруватись у великі клуби.

Але я думаю, що ця перспектива, яку намагається створити наш тренер, може створити дуже здоровий дух конкуренції у колективі.

Я не думаю про майбутнє, я намагаюсь жити сьогоденням, тому що це момент, коли ми можемо бути найкращою версією себе. І якщо ти є таким, ти можеш зробити найкраще для себе і людей навколо тебе.

У мене багато захоплень, і я думаю, що коли я завершуватиму кар’єру, то присвячу себе одному з них. Але зараз я все ще люблю футбол, люблю змагатись, люблю атмосферу в роздягальні й виклики, із яким я стикаюсь щодня, виходячи на поле для того, щоб вдосконалюватись", — заявив італійський виконавець.

У цьому сезоні Перін провів п'ять матчів, три з яких завершились для нього без пропущених голів.