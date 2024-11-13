Італія

Функціонер "россонері" ставить перед клубом найвищі цілі.

Радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович висловився про довгострокові цілі клубу.

"Я вірю в цей проєкт. Вірю в те, що представляє Мілан, і думаю, що поділяю те саме бачення з людьми, які тут працюють. Люди хочуть досягати надзвичайних речей, писати історію, перемагати, і коли ви говорите про перемогу, я відчуваю себе живим.

Я відчуваю особливий зв'язок з Міланом навіть після завершення кар'єри гравця, і я хочу досягти вершин з цією командою. Одна з наших цілей зараз — повернутися на вершину європейського футболу, тому що це те місце, де Мілан має бути, але коротких шляхів туди потрапити немає", — цитує слова Ібрагімовича Football Italia.

Нагадаємо, що в 11 матчах італійської Серії А Мілан набрав 18 очок і наразі розташовується на сьомій сходинці в турнірній таблиці.