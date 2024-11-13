Наразі не було жодних перемовин між сторонами про продовження контракту.
Тео Ернандес, Getty Images
13 листопада 2024, 20:32
Майбутнє лівого захисника Мілана Тео Ернандеса продовжує перебувати під питанням через його спливаючий контракт влітку 2026 року.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, між 27-річним французом та керівництвом "россонері" досі не було жодних переговорів про продовження поточної угоди.
За інформацією джерела, Тео хоче збільшення заробітної плати до 8 мільйонів євро на рік, проте ніякої пропозиції від клубу досі не було.
Раніше агент Тео Ернандеса, Мануель Гарсія Кілон, заявляв про те, що його клієнт пов'язує майбутнє з Міланом та хоче залишитися в клубі.