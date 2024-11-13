Італія

Наразі не було жодних перемовин між сторонами про продовження контракту.

Майбутнє лівого захисника Мілана Тео Ернандеса продовжує перебувати під питанням через його спливаючий контракт влітку 2026 року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, між 27-річним французом та керівництвом "россонері" досі не було жодних переговорів про продовження поточної угоди.

За інформацією джерела, Тео хоче збільшення заробітної плати до 8 мільйонів євро на рік, проте ніякої пропозиції від клубу досі не було.

Раніше агент Тео Ернандеса, Мануель Гарсія Кілон, заявляв про те, що його клієнт пов'язує майбутнє з Міланом та хоче залишитися в клубі.