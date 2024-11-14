Італія

Португальці порозумілися.

Вінгер Мілана Рафаель Леау висловився про взаємини з головним тренером "россонері" Паулу Фонсекою. Цитує 25-річного португальця O Jogo.

"Під час сезону бувають різні речі, я нічого проти Фонсеки не маю, як і тренер — проти мене. Питання вирішене.

Мені не подобається сидіти на лавці, але він має ухвалювати рішення, а я як гравець — поважати його. І коли я виходжу на поле, я повністю викладаюся, щоб допомогти команді", — заявив Леау.