Португальці порозумілися.
Фонсека та Леау, getty images
14 листопада 2024, 12:06
Вінгер Мілана Рафаель Леау висловився про взаємини з головним тренером "россонері" Паулу Фонсекою. Цитує 25-річного португальця O Jogo.
"Під час сезону бувають різні речі, я нічого проти Фонсеки не маю, як і тренер — проти мене. Питання вирішене.
Мені не подобається сидіти на лавці, але він має ухвалювати рішення, а я як гравець — поважати його. І коли я виходжу на поле, я повністю викладаюся, щоб допомогти команді", — заявив Леау.