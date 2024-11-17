Італія

Півзахисник Інтера розповів трансферні історії довкола себе.

Польський центральний півзахисник Пйотр Зелінські цього літа долучився до міланського Інтера в якості вільного агента на тлі восьми років виступів у складі Наполі.

Однак у 30-річного виконавця були й інші варіанти для здійснення трансферів, зокрема — ним цікавились великі клуби з Іспанії та Англії.

"Цього літа мною цікавились такі клуби, як Ліверпуль, Арсенал і мадридський Атлетіко, а також я отримував конкретні запити від Барселони.

Однак я люблю Італію. Коли я приїхав до Наполі, то одразу відчув себе дуже комфортно, і з цієї причини мені було б важко переїхати до Англії.

Я міг би подумати про переїзд до Іспанії, але моїм пріоритетом було продовження кар'єри в Італії.

Зараз я в Інтері, але Наполі все ще залишається пам’ятним клубом для мене, і я б із задоволенням продовжив там свій контракт, якби не обставини", — заявив польський виконавець.

У цьому сезоні Зелінські провів 12 матчів та забив два голи.