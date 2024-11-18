Італія

"Зебри" не проти розлучитися зі своїм вихованцем.

Ювентус може продати півзахисника команди Ніколо Фаджолі, щоб підписати центрального захисника. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, спортивний директор "б'янконері" Крістіано Джунтолі хоче уникнути підписання гравця оборони на правах оренди. Туринці готові розглянути пропозиції щодо Фаджолі, щоб дозволити собі необхідне посилення.

Повідомляється, що інтерес до 23-річного італійця проявляє ПСЖ, проте наразі "Юве" не робив кроків для продажу свого вихованця. Клуб оцінює футболіста не менше ніж у 25 млн. євро.

Цього сезону Ніколо Фаджолі відіграв за Ювентус 12 матчів та віддав одну результативну передачу.