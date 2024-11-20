Італія

Відомий італійський тренер прокоментував свіже призначення.

Італійський Дженоа призначив на посаду головного тренера французького фахівця Патріка Вієйра, який замінив у цій ролі італійця Альберто Джилардіно.

Відомий італійський екстренер Фабіо Капелло в своєму інтерв’ю оцінив це рішення тренерського штабу "грифонів".

"Звільнення Джилардіно? Мене вже ніщо не дивує. Він зробив великі речі в минулому році і, здавалось, оговтався після неспокійного старту на тлі великих продажів і травм цього року.

Однак вибір моменту для цього рішення керівництва залишає мене спантеличеним.

Щодо Вієйра, то я знав цього хлопця, ще коли він був дуже молодим у Мілані, і ми возз'єднались із ним у Ювентусі десять років потому, коли він уже був відомим чемпіоном. Він завжди був розумним і ввічливим.

Я вимагав його підписання у 2005 році до Ювентуса, щоб створити суперпівзахисну пару з Емерсоном.

У ролі тренера я познайомився з Патріком, коли він був на лаві запасних Крістал Пелес. Він добре проявив себе в першому сезоні.

Він походить зі школи Арсена Венгера та Арсеналу, що багато говорить про його уявлення про футбол.

Коли ви приєднуєтесь до нового клубу в середині сезону, найкраща порада полягає в тому, щоб уникнути плутанини в головах гравців, принаймні на початку.

Ураховуючи ситуацію, у якій опинились "россоблу", він повинен одразу ж здобувати необхідні результати.

Їхні відносини з Балоттеллі? Маріо завжди любив рухатися з м'ячем у ногах, але не дуже любив, коли йому доводилось робити те ж саме, але колективно. На такому рівні у футболі завжди є час для примирення", — заявив італійський фахівець.

Перший матч Дженоа на чолі з Вієйра відбудеться вдома проти сардинського Кальярі 24 листопада.