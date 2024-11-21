Італія

Італійський захисник уклав із "россонері" нову угоду.

Центральний захисник Мілана Маттео Габбія вирішив пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Маттео Моретто.

За інформацією джерела, 25-річний італієць уклав з "россонері" новий контракт, який розраховано до літа 2029 року.

За новою угодою, у Габбія зароблятиме більше. Незабаром про продовження контракту гравця буде оголошено офіційно.

У поточному сезоні Маттео Габбія провів за Мілан сім матчів, в яких він забив один гол.