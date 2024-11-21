Центральний захисник Мілана Маттео Габбія вирішив пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Маттео Моретто.

За інформацією джерела, 25-річний італієць уклав з "россонері" новий контракт, який розраховано до літа 2029 року.

За новою угодою, у Габбія зароблятиме більше. Незабаром про продовження контракту гравця буде оголошено офіційно.

У поточному сезоні Маттео Габбія провів за Мілан сім матчів, в яких він забив один гол.