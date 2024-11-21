Італія

Досвідчений фулбек продовжить виступати за "грифонів".

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про продовження співпраці зі своїм правим захисником Стефано Сабеллі.

31-річний італієць підписав із "грифонами" новий контракт, який розраховано до літа 2026 року.

Стефано Сабеллі перейшов до Дженоа влітку 2021 року. Із того моменту він провів за італійський клуб 87 матчів, в яких забив один гол та віддав вісім результативних передач.

У поточному сезоні італійський фулбек має на своєму рахунку 721 хвилину в 13 поєдинках, в яких він відзначився одним асистом та заробив одне попередження.