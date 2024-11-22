Італія

Хорват повинен отримати грошову компенсацію.

Колишній спортивний директор Мілана Звонімір Бобан виграв суд у "россонері" про незаконне звільнення. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

У 2020 році Мілан відправив спортивного директора у відставку. Причиною називалися його публічні виступи, які не були узгоджені з фондом Elliott, який на той час володів клубом. Хорват висловив невдоволення діями генерального директора клубу Івана Газідіса, який, за його словами, без узгодження з керівництвом клубу вів переговори з німецьким тренером Ральфом Рангніком.

Бобан подав до суду та виграв його у першій інстанції, але апеляція залишилася за клубом. Касаційний суд Італії (вища італійська інстанція в подібних справах — прим.) став на бік хорватського функціонера.

Таким чином, Мілан зобов'язаний виплатити колишньому спортивному директору 4,825 млн. євро. Зазначається, що італійський клуб вже заклав ці кошти у видаткову частину бюджету.