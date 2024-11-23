Італія

На нас чекає дуже цікаве протистояння в Італії.

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта висловився про майбутній двобій з Міланом в рамках 13-го туру італійської Серії. Його слова наводить офіційний сайт "зебр".

"Ми будемо захищатися й атакувати разом, як ми завжди це робимо. Ми постараємося перешкодити Мілану реалізувати свій ігровий план і придушити їхні сильні сторони.

Команда Паулу Фонсеки дуже сильна в перехідних фазах, тому що у них є якісні гравці, які досягають успіху в таких ситуаціях. Як єдине ціле, наше завдання буде обмежити їхні найкращі якості. Нам дійсно доведеться більше грати через фланги. Ми знаємо свої якості, але ми також добре знаємо і якості наших суперників. Це буде великий виклик.

Сьогодні я бачу дуже близьку лігу, і це дійсно позитивно для нас, для всіх команд, які перебувають у верхній частині таблиці, а також для вболівальників Серії А", — заявив Мотта.

Матч між Міланом та Ювентусом відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.