Італія

Клаудіо Раньєрі поступився у своєму першому матчі після повернення.

В матчі 13 туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Рома відправилась у гості до Наполі. Новий головний тренер римлян Клаудіо Раньєрі довірив місце в стартовому складі українському нападнику Артему Довбику. Також відзначимо, що Пауло Дібала залишився в запасі.

Команда Антоніо Конте доволі швидко створила перший небезпечний момент - Кварацхелія дочекався м'яч на дальній стійці та пробив головою з вигідної позиції, але не влучив у ворота. Неаполітанці були активні й трохи пізніше створили ще один шанс. Лукаку п'ятою скинув м'яч на Мактомінея в штрафному майданчику, а той ледве дотягнувся й пробив — повз ворота.

Рома володіла ігровою ініціативою, але створити небезпеку біля воріт супротивника не вдавалось. Натомість Наполі продовжував бути гострим - Мактоміней прорвався в чужий штрафний та пробивав з гострого кута, але Свілар встиг зреагувати та перевів м'яч на кутовий. Команди демонстрували непоганий темп гри, але до голів в першому таймі справа так і не дійшла.

На початку другого тайму Клаудіо Раньєрі випустив Матса Гуммельса та Томмазо Бальданці, але гра його команди не стала кращою. А ось Наполі нарешті зміг створити момент, який завершився голом. Ді Лоренцо класно прострілив на дальню стійку, а Лукаку ударом в один дотик проштовхнув м'яч у ворота. 1:0.

Рома змогла відповісти й доволі непогано - Анхеліньйо класно покотив в центр з лівого флангу, але удар Бальданці з небезпечної позиції прийшовся вище воріт. Після цього Наполі ввімкнув дуже прагматичний режим і намагався не дозволити супротивнику створити хоч щось.

Варто сказати, що план Конте спрацював. Рома дуже хотіла, але так й не змогла по-справжньому здивувати оборону супротивника. Неаполітанці натомість мали гострі випади — чого вартий удар Нереса з лінії штрафного, коли трохи влучності забракло ексгравцеві Шахтаря. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Наполі.

Наполі — Рома 1:0

Гол: Лукаку, 54

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса (Фолоруншо, 85), Лоботка, Мактоміней — Політано (Маццоккі, 86), Лукаку (Сімеоне, 78), Кварацхелія (Нерес, 68)

Рома: Свілар — Челік (Абдулхамід, 77), Манчіні (Дібала, 88), Ндіка, Анхеліньйо — Ель Шаараві (Бальданці, 46), Коне, Крістанте, Пізіллі (Еліас Даль, 78) — Пеллегріні (Гуммельс, 46) — Довбик

Попередження: Ндіка, Пізіллі, Крістанте