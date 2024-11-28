Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.
Мойзе Кін, Getty Images
28 листопада 2024, 15:25
Черговий місяць сезону італійської Серії A залишився позаду, тож організатори змагань оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.
Серед номінантів на престижну нагороду опинились наступні виконавці:
– Алессандро Буонджорно (Наполі) / 3 матчі (Аталанта, Інтер, Рома), 1 "сухий";
– Федеріко Дімарко (Інтер) / 2 матчі (Венеція, Наполі), 1 гольовий пас;
– Адемола Лукман (Аталанта) / 3 матчі (Наполі, Удінезе, Парма), 3 голи;
– Мойзе Кін (Фіорентина) / 3 матчі (Торіно, Верона, Комо), 5 голів;
– Маттіа Дзакканьї (Лаціо) / 3 матчі (Кальярі, Монца, Болонья), 3 голи;
– Кефрен Тюрам (Ювентус) / 3 матчі (Удінезе, Торіно, Мілан), 1 гольовий пас.
Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Серії A
та нижче в цьому матеріалі.