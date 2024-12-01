Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 1 грудня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 14-го туру італійської Серії А-2024/25 Фіорентина на власному полі зустрінеться з Інтером.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 1 ГРУДНЯ, 19:00. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Фіорентині в четвер вдалося реабілітуватися за виїзну поразку від кіпрського АПОЕЛа (2:1) в третьому турі основного етапу Ліги конференцій, у четвертому здолавши вдома Пафос (3:2), ще одного представника чемпіонату Кіпру. Здобуті в результативному протистоянні на Стадіо Артеміо Франкі три очки дозволили колективу Раффаеле Палладіно розташуватися на шостій сходинці турнірної таблиці єврокубка. Попереду в "лілій" ще два матчі, але й зараз зрозуміло, що своє місце в 1/8 фіналу плей-оф вони навряд чи комусь віддадуть.

Тижнем раніше, в 13-му турі Серії А, Фіорентина гостювала в Комо. Підопічні Палладіно не були значно кращими за свого суперника загалом, але точно виявилися ефективнішими, зумівши повернутися додому з черговими трьома очками завдяки перемозі (сьомій поспіль у чемпіонаті) з рахунком 2:0. Вкотре голом відзначився Мойзе Кін, чудова форма якого не залишилася без уваги — нападник "лілій" претендує на звання найкращого гравця турніру в листопаді. Зараз у клубу з Флоренції серія з 16 домашніх матчів без поразок у всіх турнірах (включно з минулим з сезоном).

Вдалим мідвік був і для Інтера, який до сьогоднішньої зустрічі підходить після перемоги над Лейпцигом (1:0) на Стадіо Джузеппе Меацца в п'ятому турі Ліги чемпіонів. Цікаво, що "нерадзуррі" тепер є єдиним із 36 учасників турніру, який досі не пропустив жодного гола. Команда Сімоне Індзагі майже гарантувала собі вихід до плей-оф і, ймовірніше за все, опиниться вона саме в 1/8 фіналу. За три поєдинки до кінця основного етапу міланський гранд іде другим у турнірній таблиці єврокубка, лише двома очками поступаючись лідируючому Ліверпулю.

У 13-му турі чемпіонату Італії Інтер гостював у Верони та здобув перемогу (четверту поспіль у Серії А на виїзді) з рахунком 5:0. Підопічні Індзагі ще в першому таймі п'ять разів скерували м'яч у ворота свого суперника завдяки ряду результативних дій Хоакіна Корреа та Маркуса Тюрама, другого найкращого бомбардира турніру (дев'ять голів, як і в Кіна), повернувшись додому з трьома заліковими балами. Нині "нерадзуррі" мають серію з десяти виїзних матчів без поразок у всіх турнірах (враховуючи попередню кампанію).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Адлі, Катальді — Кольпані, Гудмундссон, Бове — Кін

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

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