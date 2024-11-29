Італія

"Россонері" хочуть взимку підсилити свою лаву запасних.

Лівий захисник Емполі Джузеппе Пеццелла та центральний півзахисник Монци Варрен Бондо опинилися в сфері інтересів Мілана, передає видання La Gazzetta dello Sport.

За даними GdS, вищезгадані гравці є новими трансферними цілями "россонері" на січень. Опорник Ісмаель Беннасер уже невдовзі має повернутися до складу, але в Мілані все одно розглядають можливості підсилення півзахисту.

Угоду Монци з Бондо розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt 21-річний француз оцінюється в 6 млн євро. На рахунку гравця жодної результативної дії в 14 матчах у всіх турнірах цього сезону.

Ще одним варіантом для гранда Серії А є опорник РБ Зальцбург Люка Гурна-Дуат. Однак, 21-річний француз не має досвіду виступів у чемпіонаті Італії, тому до числа пріоритетних виконавців він не входить.

У Пеццеллі ж Мілан вбачає дублера Тео Ернандеса. Контракт 27-річного італійця з Емполі розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює Джузеппе в 2.2 млн євро. На рахунку захисника 2 асисти в 13 матчах у всіх турнірах цього сезону.

Нагадаємо, що завтра, 30 листопада, Мілан прийматиме Емполі в 14-му турі Серії А (початок — о 19:00).