Італія

Туринці хочуть зміцнити центр оборони.

Ювентус проявляє інтерес до центрального захисника лісабонської Бенфіки Антоніу Сілви. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, "зебри" можуть здійснити трансфер 21-річного гравця збірної Португалії в зимове трансферне вікно. Підкреслюється, що Сілва наразі є пріоритетною ціллю Ювентуса на зимове трансферне вікно.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Антоніу Сілва відіграв за Бенфіку 11 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.