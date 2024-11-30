Туринці хочуть зміцнити центр оборони.
Сілва, getty images
30 листопада 2024, 12:45
Ювентус проявляє інтерес до центрального захисника лісабонської Бенфіки Антоніу Сілви. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, "зебри" можуть здійснити трансфер 21-річного гравця збірної Португалії в зимове трансферне вікно. Підкреслюється, що Сілва наразі є пріоритетною ціллю Ювентуса на зимове трансферне вікно.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Цього сезону Антоніу Сілва відіграв за Бенфіку 11 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.