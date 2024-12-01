Італія

"Грифони" успішно скористалися вилученням Туре на четвертій хвилині.

У рамках 14-го туру італійської Серії А Дженоа вирушила у гості до Удінезе.

Вже на четвертій хвилині першого тайму господарі поля залишилися у меншості через пряме вилучення Ісаака Туре.

У подальшому команда Патріка Вієйра змогла реалізувати чисельну перевагу: спочатку на 13-й хвилині Пінамонті відкрив рахунок, а вже у другому таймі автогол Джанетті довершив справу на користь "грифонів".

Удінезе — Дженоа 0:2

Голи: Пінамонті, 13 Джаннетті (аг), 68

Удінезе: Окоє — Ехізібує (Ебосс, 46), Джаннетті, Туре, Земура — Ловрич (Атта, 66), Карлстрем, Еккеленкамп — Товен (Браво, 75) — Девіс (Модесто, 87), Лукка (Крістенсен, 46)

Дженоа: Леалі — Сабеллі, Бані (Вольякко, 80), Васкес, Мартін — Дзанолі (Балотеллі, 76), Торсбю, Бадель (Мессіас, 69), Френдруп, Міретті (Мазіні, 69) — Пінамонті (Олівейра, 69)

Попередження: Крістенсен, Ебосс — Васкес, Торсбю, Торсбю, Мартін

Вилучення: Туре, 4