Італія

Вийшла заява прес-служби "фіалок".

Футболіст Фіорентини Едоардо Бове, який знепритомнів під час матчу Серії А з Інтером, наразі перебуває під наркозом у відділенні реанімації, повідомляє пресслужба клубу.

22-річний Бове знепритомнів у першому таймі домашнього матчу 14-го туру чемпіонату Італії проти Інтера. Зустріч було перервано, її буде дограно в іншу дату.

"Бове доправили у відділення невідкладної допомоги з гемодинамічною стабільністю, і перші кардіологічні та неврологічні тести виключили гостре ушкодження центральної нервової системи та серцево-дихальної системи", — ідеться у пресрелізі Фіорентини.

Бове перейшов у Фіорентину 2024 року. У його активі 14 матчів за молодіжну збірну Італії.