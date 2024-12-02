Італійцю стає краще.
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02 грудня 2024, 17:17
Фіорентина випустила заяву про стан здоров'я півзахисника команди Едоардо Бове.
"Фіорентина» повідомляє, що Едоардо Бове спокійно провів ніч, вранці його розбудили та провели екстурбацію (витяг дихальних трубок — прим.). Наразі він у свідомості, бадьорий та усвідомлює те, що відбувається навколо.
Він поговорив із сім'єю, керівництвом клубу, тренером та товаришами по команді, які оточили його, щойно отримали хороші новини. Найближчими днями буде проведено додаткові обстеження для встановлення причин, що призвели до критичної ситуації, яка сталася вчора.
Лікарі, які лікують футболіста, підтверджують, що діагностичні дослідження тривають.
Фіорентина дякує Університетській лікарні Кареджі, усім лікарям і персоналу за роботу, виконану з великою людяністю і професіоналізмом.
Спасибі також нашим вболівальникам і всьому футбольному світу, які в цей делікатний момент проявили велику участь та увагу. Послання і підтримка принесли велику розраду як клубу, так і Едоардо та його сім'ї", — йдеться в заяві Фіорентини.
Нагадаємо, що на 17-й хвилині матчу італійської Серії А з Інтером, півзахисник Фіорентини Едоардо Бове впав на газон, втративши свідомість. 22-річному гравцеві довгий час надавали медичну допомогу, після чого його відвезли на машині швидкої допомоги. Матч перенесли. Пізніше стало відомо, що у гравця стався епілептичний напад із зупинкою серця. Його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії.