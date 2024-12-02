Італія

Італійцю стає краще.

Фіорентина випустила заяву про стан здоров'я півзахисника команди Едоардо Бове.

"Фіорентина» повідомляє, що Едоардо Бове спокійно провів ніч, вранці його розбудили та провели екстурбацію (витяг дихальних трубок — прим.). Наразі він у свідомості, бадьорий та усвідомлює те, що відбувається навколо.

Він поговорив із сім'єю, керівництвом клубу, тренером та товаришами по команді, які оточили його, щойно отримали хороші новини. Найближчими днями буде проведено додаткові обстеження для встановлення причин, що призвели до критичної ситуації, яка сталася вчора.

Лікарі, які лікують футболіста, підтверджують, що діагностичні дослідження тривають.

Фіорентина дякує Університетській лікарні Кареджі, усім лікарям і персоналу за роботу, виконану з великою людяністю і професіоналізмом.

Спасибі також нашим вболівальникам і всьому футбольному світу, які в цей делікатний момент проявили велику участь та увагу. Послання і підтримка принесли велику розраду як клубу, так і Едоардо та його сім'ї", — йдеться в заяві Фіорентини.