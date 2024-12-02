Італія
02 грудня 2024, 23:40
Рома з Довбиком поступилась Аталанті
Один із чергових голів у ворота команди Клаудіо Раньєрі спрямував колишній гравець "вовків" — Ніколо Дзаніоло.
Рома — Аталанта, Getty Images
02 грудня 2024, 23:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рома — Аталанта 0:2
Голи: де Рон, 69, Дзаніоло, 89
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Ель Шаараві, 74), Ндіка — Челік (Салемакерс, 72), Паредес, Крістанте (Суле, 82), Коне, Анхеліньйо — Дібала (Залевські, 82), Довбик (Шомуродов, 62).
Аталанта: Карнесеккі — Коссуну (Джимсіті, 83), Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Руджері (Куадрадо, 54) — Де Кетеларе (Брешіаніні, 63), Лукман (Дзаніоло, 64) — Ретегі (Самарджич, 54).
Попередження: Дібала, Ель Шаараві — Гін, Колашинац, Дзаніоло