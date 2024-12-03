Найкращим клубом було визнано міланський Інтер.
Лаутаро Мартінес, Getty Images
03 грудня 2024, 14:23
Вчора, 2 грудня, відбулася церемонія нагородження Gran Galà del Calcio 2024 за підсумками минулого сезону в італійській Серії А.
Найкращим гравцем італійській першості було визнано нападника Інтера Лаутаро Мартінеса, який провів 33 матчі в Серії А та забив 24 м'ячі.
Найкращим тренером було визнано наставника "нерадзуррі" Сімоне Індзагі, який привів Інтер до чемпіонства.
Інтеру також було присуджено нагороду як найкращому клубу сезону.