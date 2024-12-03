Італія

Завершився перший поєдинок 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25 Болонья приймала Монцу на Стадіо Ренато Даль'Ара.

Впевнену перемогу над гостями господарям поля забезпечили чотири результативні дії Сантьяго Кастро. Спочатку нападник "россоблу" відзначився трьома асистами, а потім і сам забив у вороті команди Алессандро Нести, поставивши в матчі крапку. У чвертьфіналі підопічним Вінченцо Італьяно протистоятиме переможець пари Аталанта — Чезена.

Болонья — Монца 4:0

Голи: Побега, 32, Орсоліні, 35, Домінгес, 63, Кастро, 76

Болонья: Равалья — Гольм (Корацца, 78), Лукумі (Ерлич, 78), Казале, Лікоянніс — Фройлер (Моро, 61), Побега — Орсоліні (Домінгес, 39), Фергюсон (Урбанські, 61), Ілінг-Жуніор — Кастро

Монца: Піцциньякко — Іццо, Кальдірола, Д'Амброзіо (Карбоні, 64) — Бірінделлі, Віньято (Мота, 46), Коломбо (Мартінс, 71), Валоті — Марич — Петанья (Форсон, 64), Чуррія (Сенсі, 71)

Попередження: Іццо

Нагадаємо, що сьогодні ж, 3 грудня, відбудеться ще один поєдинок 1/8 фіналу Кубка Італії, в якому Мілан прийматиме Сассуоло.