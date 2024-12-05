Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Італії, у якому зіграють римський Лаціо та неаполітанський Наполі.

Римський Лаціо та неаполітанський Наполі зіграють на Стадіо Олімпіко в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії.

Марко Бароні, після поразки від Парми (1:3), залучив до стартового складу Мандаса у воротах, тоді Патрік, Жиго та Хісай зіграють в обороні, а Чауна та Педро гратимуть під нападником Носліном.

Антоніо Конте, на тлі перемоги над Торіно (1:0), використав із перших хвилин Капріле в рамці воріт, тоді як Дзербін, Марін, Жезус та Спінаццола утворять лінію оборони, Фолоруншо та Гілмор гратимуть у опорній зоні, а Нонге, Распадорі та Нерес розташуються під нападником Сімеоне.

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Патрік, Жиго, Хісай — Деле-Баширу, Ровелла — Чауна, Педро, Дзакканьї — Нослін.

Запасні: Фурланетто, Проведель, Гендузі, Кастельянос, Романьйолі, Ісаксен, Кастровіллі, Башич, Хіла, Мілані, Марушич, Акпа Акпро.



Наполі: Капріле — Дзербін, Марін, Жезус, Спінаццола — Фолоруншо, Гілмор — Нгонге, Распадорі, Нерес — Сімеоне.

Запасні: Мерет, Контіні, Буонджорно, Мактоміней, Лукаку, Ррахмані, Олівера, Політано, Ді Лоренцо, Лоботка, Кварацхелія, Замбо-Ангісса.



Гра Лаціо — Наполі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.