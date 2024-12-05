Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Лаціо — Наполі 3:1
Голи: Нослін, 32, 41, 50 — Сімеоне, 36

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Патрік, Жиго, Хісай — Деле-Баширу, Ровелла — Чауна, Педро (Ісаксен, 60), Дзакканьї (Гендузі, 60) — Нослін (Марушич, 90+3).

Наполі: Капріле — Дзербін (Мактоміней, 72), Марін, Жезус, Спінаццола — Фолоруншо (Політано, 72), Гілмор — Нгонге (Політано, 72), Распадорі (Лоботка, 85), Нерес — Сімеоне (Лукаку, 78).

Попередження: Дзакканьї, Хісай  — Марін, Нерес