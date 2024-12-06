Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Кубка Італії, що відбувся 5 грудня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Лаціо здобув впевнену перемогу над Наполі та пробився до наступної стадії турніру.

Головним героєм цього протистояння став Тіджані Нослін, який оформив у ворота неаполітанців хет-трик.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Наполі у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25:

Лаціо — Наполі 3:1

Голи: Нослін, 32, 41, 50 — Сімеоне, 36



Лаціо: Мандас — Лаццарі, Патрік, Жиго, Хісай — Деле-Баширу, Ровелла — Чауна, Педро (Ісаксен, 60), Дзакканьї (Гендузі, 60) — Нослін (Марушич, 90+3).



Наполі: Капріле — Дзербін (Мактоміней, 72), Марін, Жезус, Спінаццола — Фолоруншо (Політано, 72), Гілмор — Нгонге (Політано, 72), Распадорі (Лоботка, 85), Нерес — Сімеоне (Лукаку, 78).



Попередження: Дзакканьї, Хісай — Марін, Нерес