Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 6 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 15-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта на власному полі зустрінеться з Міланом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 6 ГРУДНЯ, 21:45. ДЖЕВІСС СТЕДІУМ, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ЛА ПЕННА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Восьма поспіль перемога в Серії А, здобута в поєдинку з Ромою на Стадіо Олімпіко завдяки голам Мартена де Рона та Ніколо Дзаніоло, дозволила Аталанті не відпустити Наполі в боротьбі за першу сходинку турнірної таблиці. Клуб із Бергамо зараз поступається неаполітанцям лише одним заліковим балом, тоді як Мілан, в якого є виїзний матч проти Болоньї в запасі, відстає від лідера аж на 10 очок.

Сьогодні ж "нерадзуррі" будуть націлені на повторення особистого рекорду у вигляді серії з дев'яти звитяг у чемпіонаті Італії, встановленого за підсумками лютого-липня 2020 року. У кожному з останніх 11 матчів турніру на Джевісс Стедіум колектив Джан П'єро Гасперіні радував своїх уболівальників щонайменше двома голами, тож на захисну ланку Мілана очікує серйозне випробування.

Форма "россонері" помітно покращилася після домашньої поразки від Наполі (0:2) в 10-му турі Серії А. Із того моменту команда Паулу Фонсеки провела сім поєдинків у всіх турнірах, в яких здобула п'ять перемог і двічі не програла. Мілану останнім часом теж вдається демонструвати солідну результативність. У цих же семи матчах гранд відзначився 19-ма голами. Шість із них випали на долю представника Серії Б Сассуоло, коли той гостював на Стадіо Джузеппе Меацца (6:1) в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії у вівторок.

Окремо варто звернути увагу на той факт, що в чемпіонаті Італії-2024/25 Аталанта з 31-го нині наявного в неї залікового бала вдома здобула 15, тоді як Мілан поза власним полем отримав лише 8 зі своїх 22-х очок. Майже рік тому (9 грудня), знову ж таки в 15-му турі Серії А, "нерадзуррі" здолали "россонері" на Джевісс Стедіум із рахунком 3:2. Пізніше, 10 січня 2024 року, підопічним Гасперіні також вдалося вибити свого сьогоднішнього суперника з чвертьфіналу Кубка країни завдяки виїзній перемозі 2:1. Лютнева зустріч на Стадіо Джузеппе Меацца в чемпіонаті завершилася внічию (1:1).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Руджері — Самарджич, Лукман — Ретегі

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса, Пулішич, Леау — Мората

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