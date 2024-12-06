Італія

Шикарна робота італійського фахівця.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні визнаний найкращим тренером листопада в Серії А.

У листопаді клуб із Бергамо обіграв Наполі (3:0), Удінезе (2:1) та Парму (3:1). Також враховувався результат гри з Ромою (2:0), що відбулася 2 грудня.

Нагадаємо, Аталанта посідає 2-ге місце в Серії А, відстаючи від лідируючого Наполі на один пункт.

Сьогодні, в рамках 15-го туру італійської Серії А, Аталанта прийматиме Мілан. Початок матчу о 21:45 за київським часом.