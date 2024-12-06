Італія

На португальця очікує важке випробування потужною Аталантою.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека висловився про майбутню гру з Аталантою в рамках 15-го туру італійської Серії А. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "россонері".

"Нічия в Бергамо? Я ніколи не думаю про це. Перед матчами я думаю тільки про перемогу. Не хочу навіть розглядати інші результати.

Я прекрасно розумію, про що говорив Пеп. Не знаю, чи можна порівняти гру з походом до стоматолога, але тут потрібні жертви та повна самовіддача.

Можливо, він так сказав, тому що ходить до стоматолога раз на рік, а для мене це стало чимось звичним. Останній матч проти Емполі став тому прикладом. За якістю він був іншим, але стиль гри був таким самим.

Ми давно не бачили, щоб команда грала таким чином в сучасному сезоні. Футбол циклічний та розвивається, але Гасперіні був піонером цього стилю гри. Усі в Європі знають, як складно грати з такими командами, як Аталанта, і багато хто тепер слідує цій моделі та намагається грати в такий спосіб, включно з Баварією та Штутгартом. У Аталанти є ідея, яка на міжнародному рівні стала прикладом для наслідування", — заявив Фонсека.

Сьогодні, в рамках 15-го туру італійської Серії А, Аталанта прийматиме Мілан. Початок матчу о 21:45 за київським часом.