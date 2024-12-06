Італія

Чергові три очки для підопічних Індзагі.

У рамках 15-го туру італійської Серії А-2024/25 Інтер приймав Парму на Стадіо Джузеппе Меацца.

Господарі поля встигли відкрити рахунок у зустрічі ще до завершення першого її тайму. Вивести "нерадзуррі" вперед вдалося Дімарко. У другій половині поєдинку Барелла й Тюрам збільшили перевагу колективу Індзагі. Крапку в матчі своїм автоголом поставив Дарміан, який з'явився на полі після виходу з лави запасних.

Інтер — Парма 3:1

Голи: Дімарко, 40, Барелла, 56, Тюрам, 67 — Дарміан, 81 (авт.)

Інтер: Зоммер — Біссек (Паласіос, 90+3), де Врей, Бастоні (Дарміан, 76) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Асллані, 71), Мхітарян, Дімарко (Корреа, 71) — Тюрам (Б'юкенен, 71), Мартінес

Парма: Судзукі — Ейно, Дельпрато, Болоґг (Леоні, 12), Валері (Валенті, 75) — Кейта (Алмквіст, 60), Зом — Ман, Канчельєрі (Хаж Мохамед, 75), Міхейле — Бонні (Ернані, 60)

Попередження: Біссек — Кейта