Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 6 грудня 2024 року.

Міланський Інтер у 15-му турі чемпіонату Італії-2024/25 розібрався з Пармою на Стадіо Джузеппе Меацца.

"Нерадзуррі" пішли на перерву з перевагою в один гол, у виконанні Дімарко. У другому таймі результативними ударами відзначилися ще троє гравців господарів поля — Барелла, Тюрам і Дарміан. Останній, однак, уразив власні ворота.

На Інтер далі чекає виїзний матч проти Лаціо, тоді як Парма прийматиме Верону.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Парма в рамках 15-го туру італійської Серії А-2024/25:

Інтер — Парма 3:1

Голи: Дімарко, 40, Барелла, 56, Тюрам, 67 — Дарміан, 81 (авт.)

Інтер: Зоммер — Біссек (Паласіос, 90+3), де Врей, Бастоні (Дарміан, 76) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Асллані, 71), Мхітарян, Дімарко (Корреа, 71) — Тюрам (Б'юкенен, 71), Мартінес

Парма: Судзукі — Ейно, Дельпрато, Болоґг (Леоні, 12), Валері (Валенті, 75) — Кейта (Алмквіст, 60), Зом — Ман, Канчельєрі (Хаж Мохамед, 75), Міхейле — Бонні (Ернані, 60)

Попередження: Біссек — Кейта