Італія

Команда Паулу Фонсеки не встояла на полі бергамасків.

В матчі 15-го туру Серії А Аталанта приймала на своєму полі Мілан. В стартовому складі бергамасків не знайшлось місця для Матео Ретегі. У гостей відзначимо появу Рафаеля Леау.

З перших хвилин Аталанта продемонструвала, що хоче грати першим номером і створила непоганий момент, але Пашалич пробив вище воріт з вигідної позиції. А вже згодом господарі відкрили рахунок - Де Рон класно навісив на дальню стійку, а Де Кетеларе перевісив Ернандеса та розстріляв ворота. 1:0.

Мілан після цього пішов в атаку великими силами, але контроль м'яча довгий час не конвертувався в небезпеку біля чужих воріт. Втім, індивідуальна майстерність гравців дозволила зрівняти рахунок. Леау загострив ситуацію на лівому фланзі та прострілив на дальню стійку — Мората ударом в один дотик вразив кут воріт. 1:1.

До кінця першого тайму Аталанта була більш активною й намагалась знов вийти вперед. В одному з моментів Пашалич отримав м'яч на лінії штрафного і пробив в правий від себе кут, але Меньян легко забрав м'яч.

В другому таймі команди продовжили почергово володіти м'ячем з невеликою перевагою Аталанти. Втім, небезпечних шансів ні в кого майже не було. Можна згадати лише удар Адемоли Лукмана з меж штрафного, з яким хоч й з труднощами, але впорався Меньян.

Тренери обох команд прагнули змінити гру замінами, але свіжі гравці не видали якийсь видатний перформанс. Втім, коли здавалось, що гра заспокоїлась й так завершиться стався ще один гол Аталанти. Колашинац скинув м'яч на дальню стійку після подачі з кутового, а Лукман головою переправи м'яч у ворота. 2:1.

Незабаром господарі могли відзначитись ще раз, коли Ретегі втік від захисту супротивника та не зміг переграти Меньяна один в один. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Аталанти.

Аталанта — Мілан 2:1

Голи: Де Кетеларе, 12 Лукман, 87 - Мората, 23

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті (Коссуну, 76), Гін, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Руджері — Пашалич (Самарджич, 76) — Де Кетеларе (Ретегі, 77), Лукман (Брешіаніні, 89)

Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса, Пулішич (Лофтус-Чік, 38), Леау — Мората (Абрагам, 79)

Попередження: Де Кетеларе, Белланова