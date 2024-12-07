Італія

Впевнена перемога "нерадзуррі".

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про перемогу над Пармою (3:1) в 15-му турі італійської Серії А. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Не кажучи про гол Тюрама, хлопці продемонстрували дуже сильну гру. Парма досі програвала на виїзді тільки Наполі.

Сьогодні ми бачили чудові голи, Лаутаро має продовжувати працювати в тому ж дусі. Команда грала дуже добре в усіх фазах. На мою думку це був блискучий виступ.

Єдиний жаль — отримати цей автогол. Ми не заслужили цього за те, як виступали всі 94 хвилини матчу. Ми зіграли відмінно", — заявив Індзагі.

Наразі Інтер посідає третє місце в турнірній таблиці італійської Серії А, відстаючи від лідируючої Аталанти на три пункти.