Італія

Німецький форвард наразі не зміг заявити про себе в Англії через травму.

Нападник збірної Німеччини Ніклас Фюллькруг влітку цього року перебрався в англійську Прем'єр-лігу, погодившись на трансфер до лондонського Вест Гема, проте наразі гравець не мав достатньо можливостей заявити про себе у новому клубі.

Причиною незначного ігрового часу 31-річного німця стала травма, а саме запалення ахіллового сухожилля. Окрім цього, ще й Вест Гем провалив старт сезону, а Хулен Лопетегі може залишити посаду головного тренера.

На тлі поки що невдалої адаптації до АПЛ взимку Фюллькруг може переїхати до Італії. Як повідомляє журналіст Екрем Конур, оренду німецького нападника предметно розглядає туринський Ювентус.

У цьому сезоні Ніклас Фюллькруг провів за Вест Гем лише 148 хвилин у п'яти матчах, в яких він забив один гол. Його трансфер із дортмундської Боруссії коштував "молотобійцям" 27 мільйонів євро.