Забитих м'ячів на Стадіо Луїджі Ферраріс ми так і не побачили.
Дженоа - Торіно, Getty Images
07 грудня 2024, 17:58
У рамках 15-го туру італійської Серії А Дженоа приймала на своєму полі Торіно.
Протягом цього протистоянні обидві команди не змогли похвалитися ні кількістю створених моментів, ні кількістю точних ударів.
У результаті фінальний свисток зафіксував нульову нічию у Генуї.
Дженоа — Торіно 0:0
Дженоа: Леалі — Сабеллі, Бані, Маттурро, Мартін — Дзанолі, Пінамонті (Балотеллі, 78), Міретті — Торсбю (Мазіні, 88), Бадель (Олівейра, 67), Френдруп
Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Мазіна — Педерсен (Лазаро, 82), Річчі, Лінетті (Тамез, 88), Гінейтіс, Войвода (Соса, 69) — Адамс (Карамо, 69), Санабрія (Нджиє, 82)
Попередження: Торсбю, Мазіні