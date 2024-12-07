У рамках 15-го туру італійської Серії А Дженоа приймала на своєму полі Торіно.

Протягом цього протистоянні обидві команди не змогли похвалитися ні кількістю створених моментів, ні кількістю точних ударів.

У результаті фінальний свисток зафіксував нульову нічию у Генуї.

Дженоа — Торіно 0:0

Дженоа: Леалі — Сабеллі, Бані, Маттурро, Мартін — Дзанолі, Пінамонті (Балотеллі, 78), Міретті — Торсбю (Мазіні, 88), Бадель (Олівейра, 67), Френдруп

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Мазіна — Педерсен (Лазаро, 82), Річчі, Лінетті (Тамез, 88), Гінейтіс, Войвода (Соса, 69) — Адамс (Карамо, 69), Санабрія (Нджиє, 82)

Попередження: Торсбю, Мазіні