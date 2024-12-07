Італія

Колектив Клаудіо Раньєрі здобув впевнену перемогу.

У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А Рома на своєму полі приймала Лечче.

Перший тайм пройшов у боротьбі і рахунок був нічийний, проте в другому таймі римляни забили ще три голи і здобули впевнену перемогу — 4:1.

Зазначимо, що українець Артем Довбик не потрапив у заявку на гру через травму.

Рома - Лечче 4:1

Голи: Салемакерс, 13, Манчіні, 59, Пізіллі, 66, Коне, 86 - Крстович, 40 (пен)

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Ермосо, 81), Ндіка — Челік (Абдулхамід, 23), Паредес, Коне, Анхеліньйо — Салемакерс (Пізіллі, 56), Ель Шаараві (Залевські, 81) — Дібала

Лечче: Фальконе — Гільбер, Гашпар, Баскіротто, Жан (Беріша, 65) — Доргу, Рафья (Каба, 46), Ребич (Моренте, 46) — Кулібалі (П'єротті, 65), Рамадані (Уден, 46) — Крстович

Попередження: Салемакерс, Коне — Крстович, Каба, Уден.