Колектив Антоніо Конте опустився на друге місце.
Наполі - Лаціо, Getty Images
08 грудня 2024, 23:45
У рамках 15-го туру італійської Серії А Наполі приймав Лаціо. Єдиний гол у грі забив Ісаксен на 79-й хвилині гри, що дозволило римлянам здобути три очки.
Таким чином, Наполі опустився на друге місце, а Лаціо залишився на п'ятій сходинці.
Наполі — Лаціо 0:1
Гол: Ісаксен, 79
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Мактоміней (Распадорі, 82), Лоботка (Гілмор, 82), Замбо-Ангісса (Фолоруншо, 90) — Політано (Нерес, 76), Лукаку (Сімеоне, 90), Кварацхелія
Лаціо: Проведель — Марушич (Флоран Тома Жиго, 90), Хіла, Романьйолі (Патрік, 61), Тавареш — Гендузі, Деле-Баширу, Ісаксен (Лаццарі, 90) — Дзакканьї, Кастельянос (Родрігес, 72), Діа (Нослін, 74)
Попередження: Мактоміней, Ррахмані — Діа, Гендузі, Кастельянос.