Італія

Раффаеле Палладіно демонструє фантастичну роботу у Флоренції.

У неділю Фіорентина вдома мінімально обіграла Кальярі (1:0) у матчі 15-го туру італійської Серії А.

Таким чином, ця перемога для "фіалок" стала восьмою поспіль у чемпіонаті Італії. Фіорентина вдруге в історії клубу здобула вісім поспіль перемог у Серії А, повторивши досягнення 1960 року.

У минулому турі матч Фіорентини з Інтером був перерваний за рахунку 0:0. На 17-й хвилині матчу півзахисник "фіалок" Едоардо Бове впав на газон, втративши свідомість. 22-річному гравцеві довгий час надавали медичну допомогу, після чого відвезли на машині швидкої допомоги. Матч перенесли, тому цей результат не враховувався.