Італія

Обидва гравці Мілану залишили поле у матчі проти Црвени Звезди у першому таймі.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА Мілан здобув перемогу над Црвеною Звездою з рахунком 2:1.

Протягом першого тайму цього протистояння тренерському штабу Паулу Фонсеки довелося провести дві вимушені заміни через травми форварда Альваро Морати та центрального півзахисника Рубена Лофтуса-Чіка, які сталися в інтервалі одної хвилини.

Як повідомляють італійські ЗМІ, після єврокубкового матчу обидва гравці "россонері" пройшли більш ретельне медичне обстеження для встановлення характеру своїх пошкоджень.

Так, Рубен Лофтус-Чік отримав травму стегна, через яку він пропустить щонайменше кілька тижнів. Щодо Морати, то у іспанського форварда діагностували м'язове пошкодження, через що він пропустить наступний матч із Дженоа.

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