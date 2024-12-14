Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі 16 туру італійської Серії А Аталанта в гостях мінімально обіграла Кальярі з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 66 хвилині, коли результативним ударом у складі команди Джан П'єро Гасперіні відзначився Ніколо Дзаніоло.

Таким чином, Аталанта продовжує очолювати турнірну таблицю Серії А, випереджаючи Наполі на п'ять очок, але "неаполітанці" мають гру в запасі. У Інтера та Фіорентини дві гри в запасі та по 31 балу. Кальярі набрав 14 очок і перебуває на 15 місці.

Кальярі — Аталанта 0:1

Гол: Дзаніоло, 66

Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа (Марін, 77), Адопо, Дейола (Гаетано, 71), Макумбу (Паволетті, 77), Ауджелло (Оберт, 71) — Лувумбу (Фелічі, 53), Пікколі

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Гін (Джимсіті, 46), Колашинац — Белланова, Пашалич (Самарджич, 64), Едерсон, Руджері — Де Кетеларе (Дзаніоло, 64), Брешіаніні (де Рон, 46) — Ретегі (Лукман, 46)

Попередження: Луперто, Ауджелло, Оберт — Рон, Дзаніоло, Самарджич.