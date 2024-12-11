Аталанта — одноосібний лідер, перший після повернення успіх Раньєрі та інше: підсумки 15-го туру Серії А

Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.

П'ятнадцятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився позавчора, 9 грудня. Чотири дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Після перенесення виїзного матчу проти Фіорентини за, м'яко кажучи, непростих обставин, Інтер на Стадіо Джузеппе Меацца приймав Парму, якій минулими вихідними вдалося зупинити на власному полі Лаціо (3:1). Однак, колектив Сімоне Індзагі не дозволив "джаллоблу" досягти й половини того успіху. У першому таймі підсумком переваги чинного чемпіона над клубом, який повернувся до "еліти", став гол Федеріко Дімарко, тоді як у другому — результативні удари Ніколо Барелли та Маркуса Тюрама (десяте взяття воріт у ході поточної кампанії турніру).

Провести "сухий" матч "нерадзуррі" завадив автогол колишнього гравця Парми Маттео Дарміана. Абсолютно справедлива поразка підопічних Фабіо Пекк'ї. Інтер, до речі, перервав п'ятиматчеву серію без домашніх перемог над Пармою в усіх турнірах. У наступному турі на міланський гранд чекає значно складніше випробування, а саме виїзний поєдинок із Лаціо, тоді як на Стадіо Енніо Тардіні гостюватиме Верона.

Інтер — Парма 3:1

Голи: Дімарко, 40, Барелла, 56, Тюрам, 67 — Дарміан, 81 (авт.)

Інтер: Зоммер — Біссек (Паласіос, 90+3), де Врей, Бастоні (Дарміан, 76) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Асллані, 71), Мхітарян, Дімарко (Корреа, 71) — Тюрам (Б'юкенен, 71), Мартінес

Парма: Судзукі — Ейно, Дельпрато, Болоґг (Леоні, 12), Валері (Валенті, 75) — Кейта (Алмквіст, 60), Зом — Ман, Канчельєрі (Хаж Мохамед, 75), Міхейле — Бонні (Ернані, 60)

Попередження: Біссек — Кейта

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Генріх Мхітарян

Аталанта на початку минулого тижня наблизилася до повторення особистого рекорду за кількістю звитяг поспіль у чемпіонаті Італії. Щоб серія з перемог збільшилася до дев'яти "нерадзуррі" потрібно було впоратися з Міланом на Джевісс Стедіум. У першому таймі зустрічі в Бергамо сильнішого виявлено не було — команди обмінялися голами Шарля Де Кетеларе та Альваро Морати. У другій половині зустрічі господарі поля захопили ініціативу, що вилилося у вирішальний результативний удар Адемоли Лукмана ближче до завершення матчу.

Аталанта заслуговувала на три очки й здобула їх, відірвавшись від "россонері" в турнірній таблиці на 12 залікових балів, хоча колектив Паулу Фонсеки має в запасі виїзний поєдинок із Болоньєю. Подальша невдача Наполі дозволила клубу з Бергамо одноосібно очолити чемпіонат Італії, що не так вже й часто ставалося раніше. Аталанта може закріпити цей успіх у виїзному матчі проти Кальярі, тоді як Мілан спробує реабілітуватися за поразку, приймаючи Дженоа.

Аталанта — Мілан 2:1

Голи: Де Кетеларе, 12, Лукман, 87 — Мората, 23

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті (Коссуну, 76), Гін, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Руджері — Пашалич (Самарджич, 76) — Де Кетеларе (Ретегі, 77), Лукман (Брешіаніні, 89)

Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса, Пулішич (Лофтус-Чік, 38), Леау — Мората (Абрагам, 79)

Попередження: Де Кетеларе, Белланова

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Адемола Лукман

Дженоа, як не дивно, має вже п'ятиматчеву серію без поразок. У третьому поєдинку під керівництвом Патріка Вієйра генуезці приймали Торіно, тож уникнення невдачі не виглядає чимось неймовірним. Тим не менш, саме "бики" виглядали трохи краще за "грифонів", але проблеми з результативністю нікуди не поділися. Колектив Паоло Ванолі в останніх семи матчах забив лише два голи, хоч і пропустив всього шість, а враховуючи попередні чотири поспіль поразки на виїзді, нічия з Дженоа — не найгірший варіант для нинішнього Торіно.

Оцінюючи поточний стан обох команд, скоріше вже не генуезці, а саме туринці мають думати про потенційну боротьбу за виживання. Виправити ситуацію в наступному турі Торіно буде нелегко, адже на команду чекає непростий виїзний матч проти Емполі. Ще складніше буде Дженоа — попереду зустріч із Міланом на Стадіо Джузеппе Меацца.

Дженоа — Торіно 0:0

Дженоа: Леалі — Сабеллі, Бані, Маттурро, Мартін — Дзанолі, Пінамонті (Балотеллі, 78), Міретті — Торсбю (Мазіні, 88), Бадель (Олівейра, 67), Френдруп

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Мазіна — Педерсен (Лазаро, 82), Річчі, Лінетті (Тамез, 88), Гінейтіс, Войвода (Соса, 69) — Адамс (Карамо, 69), Санабрія (Нджиє, 82)

Попередження: Торсбю, Мазіні

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Адам Мазіна

Ювентус ледь не втратив свою 24-матчеву серію без поразок Болоньї у чемпіонаті Італії. У суботньому домашньому поєдинку "б'янконері" пропустили першими після удару Дана Ндоє, а по перерві залишилися без Тіаго Мотти на бровці через вилучення. Томмазо Побега майже одразу подвоїв перевагу колишнього колективу нинішнього керманича туринців. Довгоочікуваний дебютний гол Тена Копмейнерса допоміг господарям поля скоротити відставання, яке лише в компенсований час вдалося нівелювати Семуелю Мбангула.

Той випадок, коли нічия це дійсно досягнення для Ювентуса. Клуб досі не знає поразок у Серії А, але виступи "б'янконері" продовжують викликати питання щодо їхньої спроможності досягти більшого, ніж шоста сходинка турнірної таблиці. У наступному турі підопічні Мотти без самого Мотти прийматимуть Венецію, тоді як Італьяно вдома зустрінеться з Фіорентиною, яку очолював раніше.

Ювентус — Болонья 2:2

Голи: Копмейнерс, 63, Мбангула, 90+2 — Ндоє, 30, Побега, 53

Ювентус: Перін — Даніло, Гатті (Савона, 80), Калулу, Камб'язо (Рухі, 14) — Локателлі (Їлдиз, 64), Фаджолі (Тюрам, 64) — Консейсан, Копмейнерс, Веа (Мбангула, 80) — Влахович

Болонья: Скорупські — Гольм (Пош, 84), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Побега (Моро, 80) — Ндоє, Одгор (Фаббіан, 60), Домінгес (Ілінг, 84) — Кастро (Даллінга, 80)

Попередження: Веа, Калулу, Влахович — Одгор, Кастро, Гольм, Лукумі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Семуель Мбангула

Рома перервала шестиматчеву серію без перемог у всіх турнірах у суботньому домашньому поєдинку з Лечче. Вперше за сезон римляни забили чотири голи, але й без пропущеного, хоч і з пенальті, з поля не пішли. Цікаво, що таку результативність столичний клуб продемонстрував без свого найкращого бомбардира Артема Довбика, який пропустив матч через хворобу.

Колектив Марко Джампаоло майже нічого не зміг протиставити команді Клаудіо Раньєрі, вперше поступившись під керівництвом нового керманича, тоді як Рома — навпаки. У "вовків" попереду виїзний поєдинок із Комо, який зараз не у формі, що дозволяє римлянам розраховувати на три очки, а Лечче прийматиме Монцу в дуелі одних із кількох головних претендентів на виліт.

Рома — Лечче 4:1

Голи: Салемакерс, 13, Манчіні, 59, Пізіллі, 66, Коне, 86 — Крстович, 40 (пен.)

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Ермосо, 81), Ндіка — Челік (Абдулхамід, 23), Паредес, Коне, Анхеліньйо — Салемакерс (Пізіллі, 56), Ель Шаараві (Залевські, 81) — Дібала

Лечче: Фальконе — Гільбер, Гашпар, Баскіротто, Жан (Беріша, 65) — Доргу, Рафья (Каба, 46), Ребич (Моренте, 46) — Кулібалі (П'єротті, 65), Рамадані (Уден, 46) — Крстович

Попередження: Салемакерс, Коне — Крстович, Каба, Уден

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Стефан Ель Шаараві

Фіорентина намагається не відставати від Аталанти за кількістю перемог поспіль і вже досягла позначки у вісім таких успіхів. Мойзе Кін перед матчем проти Кальярі на Стадіо Артеміо Франкі отримав нагороду найкращого гравця Серії А за підсумками листопада, але цього разу головним героєм "лілій" був не він, а Даніло Катальді. Саме його черговий чудовий удар із-за меж штрафного майданчика приніс колективу Раффаеле Палладіно три очки.

Впевненою цю звитягу точно не вийде назвати, не стільки через рахунок, скільки через далеко не найкращий виступ клубу з Флоренції. У дечому підопічні Давіде Ніколи навіть перевершували своїх опонентів, але зачепитися бодай за нічийний результат їм все одно не вдалося. У наступному турі на "острів'ян" чекає надскладна домашня зустріч з Аталантою, тоді як Фіорентина гостюватиме в Болоньї свого екскерманича Вінченцо Італьяно.

Фіорентина — Кальярі 1:0

Гол: Катальді, 24

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Адлі (Річардсон, 67), Катальді — Іконе (Кольпані, 56), Бельтран (Парізі, 84), Соттіл (Гудмундссон, 67) — Куаме (Кін, 56)

Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт (Лувумбу, 57) — Дзортеа (Фелічі, 73), Віола (Гаетано, 46), Ауджелло — Марін (Адопо, 72), Макумбу (Паволетті, 84) — Пікколі

Попередження: Комуццо, Додо, Госенс — Міна, Лувумбу

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Даніло Катальді

Емполі ще більше підштовхнув Паоло Дзанетті до звільнення з посади головного тренера Верони. Колектив Роберто Д'Аверси в першому таймі скерував чотири голи у ворота "джаллоблу", пропустивши лише раз. Такою кількістю результативних ударів у Серії А "адзуррі" не радували своїх уболівальників із 36-го туру сезону-2022/23, коли вдома розгромили Ювентус з ідентичним рахунком.

Вперше в своїй кар'єрі в чемпіонаті Італії дублем відзначився орендований в Інтера Себастьяно Еспозіто. Верона ж очікувано опинилася в зоні вильоту на тлі чотирьох поразок поспіль. Врятуватися від звільнення Дзанетті спробує у виїзному матчі проти Парми. Про ймовірність порятунку говорити не варто, звернувши увагу на результати "джаллоблу" поза власним полем. Емполі ж далі прийматиме Торіно.

Верона — Емполі 1:4

Голи: Тенгстедт, 35 — Еспозіто, 16, 19, Какаче, 32, Коломбо, 42

Верона: Монтіпо — Чачуа, Маньяні, Давідович, Брадарич — Белаян, Сілва (Кастанос, 60) — Роша Лівраменто (Харруї, 46), Суслов (Москера, 60), Лазович — Тенгстедт (Сарр, 80)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Анжорін (Еконг, 69), Малех (Мар'януччі, 83), Пеццелла (Гендерсон, 69) — Еспозіто (Сольбаккен, 83), Какаче — Пеллегрі (Коломбо, 11)

Попередження: Сілва, Гіларді — Малех, Гендерсон

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Себастьяно Еспозіто

Недільна дуель конкурентів у боротьбі за виживання на Стадіо П'єрлуїджі Пенцо завершилася внічию, або скоріше навіть поразкою обох колективів. Венеція саме вдома здобула значну частину своїх залікових балів і зуміла трохи поповнити свою скарбничку в матчі проти Комо. Нічия вивела "б'янкоблу" із зони вильоту, але лише за додатковими показниками.

Команда Сеска Фабрегаса не знає смаку перемог із кінця вересня. Із того ж моменту вона не забивала більше одного гола за матч. Для колективу Еусебіо Ді Франческо це був п'ятий поспіль поєдинок без трьох очок і навряд чи Венеції вдасться залишити 20-ту сходинку турнірної таблиці після наступного матчу, адже її суперником у Турині буде Ювентус. На Комо чекає домашній поєдинок із Ромою.

Венеція — Комо 2:2

Голи: Пох'янпало, 16, Орістаніо, 70 — Кандела, 50 (авт.), Белотті, 57

Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Альтаре (Шверко, 65) — Кандела (Андерсен, 65), Думбія (Еллертссон, 65), Ніколуссі-Кавілья, Дзампано — Орістаніо (Єбоа, 85), Бузіо (Чрнігой, 85) — Пох'янпало

Комо: Рейна — Ван дер Бремпт, Гольданіга, Кемпф, Сала (Йовіне, 79) — Да Кунья (Верді, 86), Енгельгардт — Стрефецца (Габріеллоні, 86), Пас, Фадера (Маццітеллі, 68) — Белотті (Кутроне, 77)

Попередження: Ніколуссі-Кавілья — Сала

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ганс Ніколуссі-Кавілья

Наполі та Лаціо зустрілися на тлі успіху римлян в 1/8 фіналу Кубка Італії. Здавалося б, у неділю, вже не в Римі, а в Неаполі, саме колектив Антоніо Конте зможе досягти бажаного результату, але ж ні — "партенопейці" несподівано зазнали другої поразки поспіль. Господарі поля виглядали краще за гостей в першому таймі, тоді як у другій половині поєдинку гра була більш рівною.

Римляни витиснули максимум із того, що мали в атаці, здобувши перемогу завдяки голу Густава Ісаксена. Чемпіонські амбіції Наполі ще раз похитнулися — в останніх п'яти матчах Серії А неаполітанці мають дві перемоги, нічию та дві поразки. Підопічні ж Марко Бароні чудово відреагували на невдачу в поєдинку з Пармою туром раніше. Далі на команду Конте чекає виїзний матч проти Удінезе, тоді як у Лаціо попереду важливий домашній поєдинок з Інтером.

Наполі — Лаціо 0:1

Гол: Ісаксен, 79

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Мактоміней (Распадорі, 82), Лоботка (Гілмор, 82), Замбо-Ангісса (Фолоруншо, 90) — Політано (Нерес, 76), Лукаку (Сімеоне, 90), Кварацхелія

Лаціо: Проведель — Марушич (Жиго, 90), Хіла, Романьйолі (Патрік, 61), Тавареш — Гендузі, Деле-Баширу, Ісаксен (Лаццарі, 90) — Дзакканьї, Кастельянос (Педро, 72), Діа (Нослін, 74)

Попередження: Мактоміней, Ррахмані — Діа, Гендузі, Кастельянос

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Густав Ісаксен

Програму 15-го туру чемпіонату Італії в понеділок закривали Монца та Удінезе. Господарі поля підходили до поєдинку з семиматчевою серією без перемог, гості — з п'ятиматчевою. Колектив Алессандро Нести володів ініціативою в першому таймі, намагаючись відповісти на швидкий гол у виконанні Лоренцо Лукки. "Б'янкороссі" все ж відновили паритет, але по перерві.

Проте, ювілейного результативного удару в Серії А не вистачило навіть для нічийного результату. Яка Бійол вивів гостей з Удіне вперед, поставивши в матчі крапку. Підопічні Кости Руняїча повернулися на дев'яту сходинку турнірної таблиці, наблизившись у ній до Болоньї та Мілана. Монца в наступному турі протистоятиме на виїзді Лечче, тоді як "б'янконері" прийматимуть Наполі.

Монца — Удінезе 1:2

Голи: Кір'якопулос, 48 — Лукка, 6, Бійол, 70

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні (Мота, 71) — Перейра (Бірінделлі, 71), Бондо, Б'янко (Сенсі, 79), Кір'якопулос — Мальдіні (Марич, 84), Капрарі (Форсон, 79) — Джурич

Удінезе: Сава — Ехізібує, Бійол, Джаннетті, Земура — Ловрич (Атта, 90), Саррага (Крістенсен, 46), Карлстрем, Еккеленкамп (Абанква, 90) — Лукка, Товен (Браво, 76)

Попередження: Капрарі — Карлстрем, Браво

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Яка Бійол

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

Інтер всьоме протягом цього сезону забив 3+ голи в матчі Серії А, що є найкращим результатом у цій кампанії турніру. У топ-5 чемпіонатах лише ПСЖ (9), Баварія та Барселона (8) забили 3+ голи в більшій кількості поєдинків, ніж Інтер.

Шарль Де Кетеларе (15+16) став третім гравцем топ-5 чемпіонатів, який відзначився 15+ голами й асистами в 2024 році в усіх турнірах. Раніше це вдалося Мохамеду Салаху (24+18) та Коулу Палмеру (26+15).

Аталанта повторила свою найкращу серію з перемог (9) у чемпіонаті Італії, встановлену в лютому-липні 2020 року.

Сантьяго Кастро — нападник із найбільшою кількістю асистів (6) у всіх турнірах протягом поточної кампанії серед клубів Серії А.

Ювентус є єдиною командою, що має двох гравців, які народилися в 2004 році або пізніше й забили щонайменше 2 гола в чемпіонаті Італії-2024/25: Семуель Мбангула (2004, 2) та Кенан Їлдиз (2005, 3).

Кожен з 11 голів (9 — ударом головою) Джанлуки Манчіні в Серії А за Рому було забито в домашніх матчах.

Серед гравців, які з 2016 року забили в чемпіонаті Італії щонайменше 5 голів, Даніло Катальді має найвищий відсоток результативних ударів з-за меж штрафного (82%, 9 з 11).

Фіорентина досягла позначки у 8 перемог поспіль у Серії А вдруге в своїй історії. Вперше це сталося в лютому-квітні 1960 року, під керівництвом Луїса Карнільї.

Себастьяно Еспозіто — наймолодший гравець, який забив щонайменше 4 гола на виїзді в Серії А-2024/25. Він також є наймолодшим італійцем, який забив принаймні 4 гола в ході поточної кампанії турніру.

Вперше в своїй історії Лаціо здобув у чемпіонаті Італії три виїзні перемоги над Наполі поспіль.

Аталанта з 34-ма очками проводить найкращий для себе старт (перші 15 турів) у Серії А. Лише вдруге клуб одноосібно очолює турнірну таблицю, відколи чемпіонат знову почав складатися з 20 команд (2004/05). Вперше "нерадзуррі" були на вершині після 5 туру Серії А-2022/23.

Жодна команда не завдала більшої кількості ударів протягом першого тайму матчу Серії А-2024/25, ніж Монца в поєдинку з Удінезе (16, нарівні з Аталантою в матчі проти Верони).

Гол Йоргоса Кір'якопулоса став для Монци 100-м у чемпіонаті Італії (60-й клуб, який досягнув цієї позначки).